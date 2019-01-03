Кар’єрні радники служби зайнятості допоможуть тернополянам знайти роботу

Із 1 січня 2019 року набрала чинності Постанова КМУ «Про Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», згідно з якою частина працівників служби зайнятості надаватимуть соціальні послуги клієнтам як кар’єрні радники. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Саме кар’єрний радник допомагатиме кожному шукачеві роботи чи безробітному зорієнтуватись на ринку праці та знайти прийнятне місце роботи. Цей фахівець при доборі підходящих вакансій під час індивідуальної бесіди з клієнтом уважно вислухає та врахує потреби людини, її професійний та освітній рівень, досвід роботи, ступінь трудової мотивації, активності та мобільності, обставини, які можуть бути перешкодою при працевлаштуванні.

Кар’єрний радник проконсультує, як уникнути чи усунути перешкоди при пошуку місця праці, домовиться з роботодавцем про зустріч з претендентом на вакансію, буде супроводжувати весь процес працевлаштування, за потреби, порадить та організує зустріч з фахівцями служби зайнятості інших напрямків (наприклад, щодо профнавчання, відкриття власної справи, участі у тренінгах чи семінарах, підготовки резюме, профорієнтації тощо).

Краяни, які шукають роботу, та кар’єрний радник підписуватимуть спільний індивідуальний план надання послуг, а безробітні – індивідуальний план працевлаштування.

До слова, у 2018 році активно запроваджувалися профілювання безробітних для попередження ризиків довготривалого безробіття; соціальний супровід за підходом кейс-менеджменту.

«Завдання служби зайнятості – докорінно реформувати підходи у наданні послуг з працевлаштування. Вони повинні бути адресними та індивідуальними, вирішувати проблеми кожної людини, бути гнучкими та адаптованими до сучасних викликів ринку праці», – зауважив очільник державної служби зайнятості України Валерій Ярошенко.