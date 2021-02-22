Одна-однісінька тернопільська випускниця Христя Мохнацька підкорила найвищий вулкан світу!

Випускниця географічного факультету ТНПУ ім. В.Гнатюка підкорила найвищий вулкан світу і збирається на Еверест Христя Мохнацька відома альпіністка та мандрівниця, яка відвідала 29 країн. Про це повідомляють у навчальному закладі.

Нещодавно підкорила найвищий вулкан світу Охос-дель-Саладо в Андах на кордоні Аргентини і Чилі. Його висота 6 893 метри.

Підійматися одна-однісінька. У наплічнику – портрет Степана Бандери, а в навушниках лунала музика Скрябіна «Кольорова», розповіла мандрівниця. Сходження тривало 19 годин і три хвилини. Це найшвидший підйом, за що дівчина отримала свідоцтво про встановлення рекорду України.