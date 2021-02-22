23 лютого понад 100 населених пунктів Тернопільщини будуть без світла

з 10:00 до 17:00

з 10:00 до 17:00

з 10:00 до 16:30

Борщівський РЕМ

смт. Мельниця-Подільська: вул. Вільховецька, вул. Коцюбинського, вул. Лісова, вул. Незалежності,, вул. Б.Хмельницького, вул. Грушевського, вул. Дорошенка, вул. Івана Франка, вул. Кудринецька, вул. Миру, вул. Митяшкіна, вул. Некрасова, вул. Пивоварова, вул. Підгірна, вул. пр.Коцюбинського, вул. Стуса, м. Борщів: вул. Гетьмана Мазепи, вул. Заводьська, с. Дністрове: вул. Нова, вул. Б.Хмельницького, вул. Вузька, вул. Глибока, вул. Дністрова, вул. Жовта, вул. За Яром, вул. Зелена, вул. Кільцева, вул. Клубна, вул. Кременівка, вул. Крива, вул. Левада 1, вул. Левада 2, вул. Мала, вул. Незалежності 1, вул. Незалежності 2, вул. Петропаловська, вул. Фітар, вул. Центральна, вул. Шевченка, вул. Шкільна, с. Вільховець: вул. Центральна, вул. Визволителів, вул. Горбівська, вул. Дністрова, вул. Заярна, вул. Кобилянська, вул. Колтатіва, вул. Кольонія І, вул. Кольонія ІІ, вул. Кольонія ІІІ, вул. Лісова, вул. Лугова, вул. Маринівка, вул. Набережна, вул. Нова, вул. Огрудна, вул. Паркова, вул. Подільська, вул. Річкова, вул. Садова, с. Зелена: вул. Шевченка, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки, вул. пр.Шевченка, вул. Центральна, с. Вільхівці, с. Дзвинячка, с. Кривче