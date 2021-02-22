23 лютого понад 100 населених пунктів Тернопільщини будуть без світла
23 лютого понад 100 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла, – про це повідомляє ВАТ «Тернопільобленерго».
А саме, електропостачання вимикатимуть за таким графіком:
Бережанський РЕМ
с.Жуків
з 10:00 до 17:00
Бережанський РЕМ
м.Бережани вул. Кульчицької, вул. Бандери №13,15,17,19
з 10:00 до 17:00
Борщівський РЕМ
м. Борщів: вул. Гетьмана Мазепи, с. Більче-Золоте: вул. Махнівка, вул. Осередок, вул. Підцвинтар, вул. Хіцівка, вул. Шологонівка, с. Глибочок: вул. Середина, вул. Батранівка, вул. Гельниці, вул. Кушмаївка, вул. Мазурівка, вул. Майгосівка, вул. Нова, вул. Отаки, вул. Синява, вул. Стадіонна, вул. Урбанівка, вул. Хатки, с. Кривче
з 10:00 до 16:30
Борщівський РЕМ
смт. Мельниця-Подільська: вул. Вільховецька, вул. Коцюбинського, вул. Лісова, вул. Незалежності,, вул. Б.Хмельницького, вул. Грушевського, вул. Дорошенка, вул. Івана Франка, вул. Кудринецька, вул. Миру, вул. Митяшкіна, вул. Некрасова, вул. Пивоварова, вул. Підгірна, вул. пр.Коцюбинського, вул. Стуса, м. Борщів: вул. Гетьмана Мазепи, вул. Заводьська, с. Дністрове: вул. Нова, вул. Б.Хмельницького, вул. Вузька, вул. Глибока, вул. Дністрова, вул. Жовта, вул. За Яром, вул. Зелена, вул. Кільцева, вул. Клубна, вул. Кременівка, вул. Крива, вул. Левада 1, вул. Левада 2, вул. Мала, вул. Незалежності 1, вул. Незалежності 2, вул. Петропаловська, вул. Фітар, вул. Центральна, вул. Шевченка, вул. Шкільна, с. Вільховець: вул. Центральна, вул. Визволителів, вул. Горбівська, вул. Дністрова, вул. Заярна, вул. Кобилянська, вул. Колтатіва, вул. Кольонія І, вул. Кольонія ІІ, вул. Кольонія ІІІ, вул. Лісова, вул. Лугова, вул. Маринівка, вул. Набережна, вул. Нова, вул. Огрудна, вул. Паркова, вул. Подільська, вул. Річкова, вул. Садова, с. Зелена: вул. Шевченка, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки, вул. пр.Шевченка, вул. Центральна, с. Вільхівці, с. Дзвинячка, с. Кривче
з 10:00 до 16:30
Борщівський РЕМ
м. Борщів, вул. Козацька, Відродження, Сагайдачного, Крушельницької
з 08:00 до 17:00
Бучацький РЕМ
с.Русилів
з 09:00 до 17:00
Бучацький РЕМ
с.Киданів
з 09:00 до 17:00
Бучацький РЕМ
с.Костільники
з 09:00 до 17:00
Гусятинський РЕМ
с. Верхівці
з 09:00 до 17:00
Гусятинський РЕМ
м. Копичигці вул. Словацького, Сагайдачного, І.Франка
з 09:00 до 17:00
Гусятинський РЕМ
смт.Гусятин вул. О.Кобилянської, Стуса, Хомчука, Шашкевича
з 09:00 до 17:00
Гусятинський РЕМ
смт.Гримайлів
з 09:00 до 17:00
Заліщицький РЕМ
м. Заліщики: вул. 40 років Перемоги, вул. Лисенка, вул. С.Бандери, вул. Стуса, вул. Шевченка, вул. Нова, с. Харитонівці: вул. Нагорянка
з 10:00 до 17:00
Заліщицький РЕМ
с. Головчинці: вул. Головна, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки, вул. НАГІРЯНКА, вул. Сагайдачного, вул. Слобода, с. Ворвулинці: вул. Надрічна
з 10:00 до 16:00
Збаразький РЕМ
с. Раковець: вул. Грушевського, м. Збараж
з 09:00 до 17:00
Збаразький РЕМ
с. Добромірка: вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковпака
з 09:00 до 17:00
Збаразький РЕМ
м. Збараж: вул. Павлова, с. Синягівка.: вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки, с. Котюжини, с. Розношинці
з 09:00 до 17:00
Збаразький РЕМ
м. Збараж: вул. І.Франка, вул. Л.Украінки, вул. Павлова, вул. Шпитальна, с. Шимківці.
з 09:00 до 17:00
Зборівський РЕМ
с. Озерна: вул. Велика Безкупчина.
з 10:00 до 17:00
Зборівський РЕМ
с. Озерна: вул. Зарудка, вул. Б.Хмельницького, вул. Нове Село
з 10:00 до 17:00
Зборівський РЕМ
с. Коршилів: вул., вул. Підгірна, вул. Прибережна, с. Заруддя
з 10:00 до 17:00
Зборівський РЕМ
с. Піщане: вул. Польова, вул. , вул. Заопуст, вул. Низ, вул. Центральна, с. Гаї Розтоцькі
з 10:00 до 17:00
Козівський РЕМ
с. Вівся: вул. Нижня, вул. Центральна
з 10:00 до 17:00
Козівський РЕМ
смт.Козлів
з 10:00 до 17:00
Кременецький РЕМ
с. Колосова
з 09:00 до 17:00
Кременецький РЕМ
с. Шпиколоси: вул. Андрушки, вул. Голодна, вул. І.Франка, вул. Сирилівка, вул. Центральна, вул. Шевченка, вул. Шляхта
з 09:00 до 17:00
Кременецький РЕМ
с. Будки: вул. Боженка, вул. Вовчики(Щорса), вул. Галяси, вул. Дружби, вул. Польова, вул. Свистуни, вул. Центральна, вул. Чевоноармійська
з 09:00 до 17:00
Кременецький РЕМ
с. Савчиці: вул. Миру, вул. Польова
з 09:00 до 17:00
Лановецький РЕМ
х.Загоринь, с.Білозірка, с.Передмірка, с.Борщівка, х. Думанинка, с.Вишгородок, м.Ланівці вул.Білозірська, Новосілка, Українська, Ювілейна, Листопадова, Тернопільська, Берегова, Незалежності (частково), Вишнівецька (частково), с.Верещаки, с.Іванківці, с.Молотків, с.Загірці, с.Михайлівка, с. Борсуки с. Якимівці с. Коростава , с. Буглів, с. Огризківці, с. Печірна с. Кутиски
з 09:00 до 17:05
Монастириський РЕМ
с. Григорів: вул. Зелена, вул. Надрічна, вул. Шевченка
з 09:00 до 17:00
Підволочиський РЕМ
Підволочиськ, Скорики, Староміщина, Медин, Дорофіївка,Супранівка, Лисичинці, Нове Село, Лозівка, Гущанки, Ободівка, Сухівці, Токи, Воробіївка, Пеньківці, Просівці, Скалат, Зарубинці, Мовчанівка, Мислова
з 09:00 до 16:00
Підгаєцький РЕМ
с. Старе-Місто, с. Голєндра, с. Новосілка, с,Юстинівка
з 09:00 до 17:00
Підгаєцький РЕМ
с. Шумляни: вул. Довженка, вул. Лесі Українки,
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
с Мшанець
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
с Ладичин
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
с. Хмелівка, с. Нова Брикуля, с. Стара Брикуля
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
с. Слобідка, с. Буданів, с.Папірня, с. Вербівці, с. Долина
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
с Глещава
з 09:00 до 17:00
Теребовлянський РЕМ
с. Зеленче: вул., с. Плебанівка: вул. —
з 09:00 до 17:00
Тернопільський міський РЕМ
Вул. Тарнавського 2,4, Чалдаєва 1,3,5,6,7,9,11,13,17
з 09:00 до 13:00
Тернопільський сільський РЕМ
с. Настасів: вул. Куріців кутик, вул. , вул. Центральна,
з 08:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМ
смт. Великі Бірки: вул. Грушевського, вул. Садова, вул. Стуса, вул. Дорошенка, вул. Коновальця, вул. Котляревського, вул. Л.Українки, вул. Наливайка, вул. Сагайдачного, вул. Українська
з 08:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМ
с. Лозова: вул. 1-Травня, вул. 8 Березня, вул. Грушевського, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки, вул. Проектна, вул. Садова, вул. Сонячна, с. Шляхтинці: вул. Молодіжна
з 08:00 до 17:00
Тернопільський сільський РЕМ
с. Острів: вул. Ярмуша, вул. Стефаника, вул. Стефаника бічна
з 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМ
м. Чортків: вул. Пулюя, вул. Шевченка
з 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМ
с. Білобожниця: вул. Вокзальна, вул. Л.Українки, вул. Білобожниця 6, м. Чортків
з 08:00 до 17:00
Чортківський РЕМ
с. Нагірянка: вул. Нагірянка 11, вул. Нагірянка 12, вул. Нагірянка 13, вул. Нагірянка 2, вул. Нагірянка 3, вул. Нагірянка 9, с. Хомяківка: вул. Хомяківка 2, вул. Хомяківка 3
з 08:00 до 17:00
Шумський РЕМ
м.Шумськ с.Гриньківці
з 09:00 до 17:00
Шумський РЕМ
с. Тетильківці: вул. Набережна,
з 09:00 до 17:00
Шумський РЕМ
с. Тетильківці: вул. , вул. Набережна, вул. Піонерська, вул. Шевченка, с. Андрушівка
з 09:00 до 17:00