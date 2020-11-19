У Чортківській районній лікарні за добу використовують більше як 80 балонів кисню

Біля інфекційного корпусу Чортківської центральної комунальної районної лікарні встановили спеціалізовану ємкість для збереження і газифікації рідкого кисню. Наразі тривають роботи із під’єднання системи до кисневих точок.

Під час робочої поїздки голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш оглянув виконання роботи.

«У медзакладі в добу використовують більше як 80 балонів кисню, що надзвичайно багато. Робоча бригада лише цілий день займається розвантаженням і завантажуванням балонів. Тому така спеціалізована ємкість централізованої подачі кисню є надзвичайно важливою. Вона дасть можливість рідше перезаправляти балони киснем та зменшити використання людського ресурсу, – зазначає Володимир Труш. – Надзвичайно приємно, що місцеві органі самоврядування та керівництво медзакладу змогли встановити таку спеціалізовану ємкість централізованої подачі кисню».

Модульно кріогенна ємкість для збереження і газифікації рідкого кисню значно полегшує доставку такого необхідного кисню до хворих. Місткість бочки 8 тисяч кубів кисню, або майже 8 його тонн. Резервним джерелом постачання кисню служать кисневі балони. У резерві їх знаходиться 60. За словами головного лікаря, наскільки вистачить цих запасів інфекційному відділенню залежить від кількості хворих на коронавірус.

«В інфекційному відділенні до 34 ліжок зроблена розводка та підведений кисень. Наразі усі вони зайняті хворими на COVID-19. Також для розміщення хворих на коронавірус було перепрофільовано неврологічне, ендокринологічне, гінекологічне відділення та інтенсивної терапії. Однак з кожним днем хворих все більше і кисень стає дуже необхідним», – каже головний лікар КНП «Чортківська центральна комунальна лікарня» Чортківської районної ради Роман Чортківський.

Як наголосив голова ОДА, першочерговим завданням є забезпечення хворих на COVID-19 киснем. Тому наразі тривають перемовини, щоб встановити ще одну кисневу станцію та взяти додаткові балони в обмінний фонд.

«Поблизу інфекційного відділення ми бачимо ще одне приміщення, яке обласна рада зобов’язалася передати органам місцевого самоврядування. Зараз ведуться законодавчв роботи з передачі цього приміщення. Згодом, у разі необхідності, у цьому приміщення ми зможемо розгорнути додаткові ліжкомісця для хворих на COVID-19», – додає Володимир Труш.