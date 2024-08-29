На Тернопільщині сплачено з початку року понад 18млн грн мінімального податкового зобов’язання

Станом на початок серпня цього року кількість платників мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) по Тернопільській області становить 163229 фізичних осіб. Кількість сформованих податкових повідомлень-рішень – 36586. Загальна сума податкових зобов’язань, визначених в повідомленнях-рішеннях, складає 40,9 млн гривень. Загальна сума уже сплаченого фізичними особами МПЗ у 2024 році – 18,1 млн гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що платники податків, у яких у наявності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, мають обов’язок сплачувати податки у вигляді мінімального податкового зобов’язання (Закон України від 30 листопада 2021 року №1914). Метою його запровадження стало рішення вивести обробіток сільгоспземель з «тіні».

Звертаємо увагу, що мінімальне податкове зобов’язання вперше визначається за звітний 2022 рік. Цього ж року фізособи сплачують МПЗ за підсумками минулого, 2023 року.