“Домініканський костел у Чорткові”, – справа честі місцевої громади

РОЗДУМИ ПЕРЕХОЖОГО ПІД ВЕЖЕЮ ДОМІНІКАНСЬКОГО КОСТЕЛУ

Щойно завершено ремонт даху на головній вежі Костелу святого Станіслава отців Домініканців у Чорткові. Складні ремонтні роботи на великій висоті тривали все літо. Нарешті риштовання знято. 🙂 Дах перекритий міддю, відповідно до настанов управління з охорони пам’яток.

Без Домініканського костелу, цього шедевру у камені авторства архітектора Яна Сас-Зубжицького, Чортків однозначно не був би тим містом, яким він є.

Тому підтримання храму у належному стані мало би бути справою честі не лише однієї релігійної організації, якій належить храм, а усієї міської громади. Чи не так? 🤓

Статус пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення Домініканській костел має цілком обгрунтовано. Більш того, він заслуговує і на вищий статус… Можете скептично ставитися до мого дилетантського припущення, та насмілюся все ж стверджувати – він може вважатися архітектурною пам’яткою національного рівня.

І справді був би сенс розпочинати клопотання перед державою про надання такого статусу – якби вона, ця держава, справді демонструвала би дбайливе ставлення до пам’яток культурної спадщини України.

Костел, збудований у неоготичному стилі, за свою більш ніж столітню історію зберіг архітектурну автентичність, не зазнав недолугих реконструкцій та перебудов, які часто зараз доводиться спостерігати.

Цінність будь-якого об’єкту архітектури набуває додаткової ваги, якщо він є твором відомого автора. Творець проекту Домініканського костелу у Чорткові, Ян Сас-Зубжицький (1860 – 1935) був, поза сумнівом, непересічною особистістю свого часу: видатним архітектором, активним діячем пам’ятко-охоронної справи, реставратором, теоретиком та викладачем мистецтва архітектури…

Нам належало б краще знати і цінувати його творчий спадок ще й тому, що він наш земляк – народився у містечку Товсте. А головно тому, що рідні краї, Східну Галичину та Поділля, маестро обдарував чотирма архітектурними шедеврами. Окрім костелу Станіслава у Чорткові це: костел капуцинів у Львові, костел св. Анни у Товстому, який на жаль вже тривалий час перебуває у напівзруйнованому стані, і тамтешня прекрасна церква Архістратига Михаїла. А загалом він є автором 65-ти проектів будівництва, серед яких більш ніж 40 проектів сакральних споруд, а також – більш ніж 20-ти проектів реконструкції.

У перші роки ХХ століття запросив Саса-Зубжицького для роботи над проектом нового костелу в Чорткові тодішній бургомістр міста Людвик Носс. Варто відзначити особисту зацікавленість бургомістра у спорудженні величного храму. Зауважмо, що тогочасна мерія, як і нинішня міська рада, не мала формального стосунку до костелу, його власниками і тоді були Домініканці. Відомо, що за власні кошти Носса був придбаний орган, який зберігався у костелі аж до 60-х років, аж поки не загинув від рук вандалів.

Будівельні роботи по спорудженню нового костелу св. Станіслава розпочалися у 1903 році. Архітектор, який на той час мешкав у Кракові, систематично інспектував процес будівництва. Первинний проект костелу зазнавав змін у процесі будівництва. Усі корективи виконував сам архітектор.

Храм було освячено у 1910 році, але оздоблення його інтер’єрів тривало ще багато років. Вже після Першої світової війни Домініканці замовляють у маестро Яна новий проект головного вівтаря. Тож той вівтар, який ми бачимо у костелі нині, також є творінням нашого славетного земляка…

Це добре, що цього року ремонтні роботи на вежі костелу вдалося завершити до настання дощової та холодної пори. Але залишається відкритим питання повернення римо-католицькою громадою банківського кредиту, отриманого для фінансування робіт. А сума кредиту для неї є непідйомною – порядку 1 мільйона гривень. Поки що пожертв зібрано значно менше, аніж можна було сподіватися. Але надія є … 🤨

Тож саме на часі усім мешканцям і владі міста надати посильну допомогу заради збереження костелу. Невже ми не спроможні ні на що більше, аніж пасивно «пишатися» нашою архітектурною перлиною, при першій-ліпшій нагоді фотографуючись на її тлі та прикрашаючи її зображеннями свої помешкання, кабінети й сторінки у Фейсбуку? 🤓

Ось банківський рахунок, на який можна перераховувати благодійні внески:

Р/р 2600301443104 в АТ Кредобанк МФО 325365 код 217 072 93 Призначення платежу : на ремонт вежі костелу у м. Чорткові.

Stepanenko Olexandr