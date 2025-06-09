Дощ, вітер і повалені дерева: що наробила негода на Тернопільщині 

Упродовж вихідних Тернопільщина опинилася в епіцентрі негоди: практично вся територія області зазнала сильного вітру, інтенсивних дощів, а місцями — навіть граду.

Стихія спричинила ускладнення на дорогах — окремі ділянки були засипані ґрунтом, сміттям та уламками дерев. Завдяки оперативним діям підрядних організацій Служби відновлення вдалося швидко ліквідувати наслідки стихії. Дорожники працювали без вихідних, очищаючи проїжджу частину та забезпечуючи безпечне пересування транспорту.

Незважаючи на негоду, рух автомобілів дорогами державного значення залишався безперебійним.

Служба відновлення закликає водіїв бути уважними, враховувати погодні умови та не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними конструкціями або біля ліній електропередач.