09:15 | 10.06.2025
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Війна 

ЗСУ вдарили по авіабазі рф, звідки злітали носії “Кинджалів”

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Уражено літаки на аеродромі Саваслейка

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому “Саваслейка”, що у Нижегородській області рф. Повідомляє Головний штаб ЗСУ.

Російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет “Кинджал”.

За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).

Результати бойової роботи уточнюються.

Далі буде!
Слава Україні!

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