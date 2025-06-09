ЗСУ вдарили по авіабазі рф, звідки злітали носії “Кинджалів”
Уражено літаки на аеродромі Саваслейка
У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому “Саваслейка”, що у Нижегородській області рф. Повідомляє Головний штаб ЗСУ.
Російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет “Кинджал”.
За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).
Результати бойової роботи уточнюються.
Далі буде!
Слава Україні!