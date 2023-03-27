Довелося спалити 2 тисячі саджанців: на Тернопільщині місцеві чиновники знищили горіховий стартап

На Лановеччині місцеві чиновники знищили горіховий стартап – подружжю Рейдів, які вирішили створити нові робочі місця, посадивши плодові дерева, довелося спалити весь сад, бо депутати відмовилися виділити земельну ділянку.

В той час, коли з екранів телевізорів, чиновники закликають місцевих жителів створювати бізнес та давати людям роботу, на Тернопільщині, чиновники та депутати зробили все, щоб село пошвидше вимерло.

Спрацювала давня українська приказка – “І сам не гам і другому не дам”, тобто самі чиновники не в змозі покращити людям умови життя і надати роботу, то й іншим зась.

У селі Борщівка, що на Лановеччині, подружжя Ольги та Яківа Рейдів вирішили започаткувати власну справу – посадивши горіховий сад – далі планували створити нові робочі місця, висадивши молоді дерева за селом біля лісу.

Дві тисячі саджанців горіхів зійшло на присадибній ділянці подружжя, далі пан Яків звернувся до місцевих чиновників та депутатів, щоб отримати земельну ділянку і висадити горіхи.

Яків Васильович звернувся з проханням до сесії Борсуківської сільради надати у користування під горіховий сад два гектари неугідь поблизу лісу.

Сесія дала дозвіл на виготовлення відповідної документації, пише Сільський господар плюс.

Однак, коли він вдруге подав підготовлені документи на розгляд, рішення про надання земельної ділянки не було прийняте.

Під час голосування не вистачило потрібної більшості голосів.

Не підтримали депутати із Борщівки.

Через певний час вдруге Яків Васильович звернувся до депутатів, аби надали гектарну площу на території занедбаного господарського двору колишнього колгоспу.

Сесія дозволила виробити документацію на цю ділянку, а коли дійшло до голосування, щоб надати у користування – історія повторилася, не підтримали, мотивуючи тим, що цю територію із 3,70 га по сусідству відведуть під кладовище.

Подружжя Рейдів були в розпачі і вирішили роздати саджанці місцевим жителям, але прийшли тільки 5 бажаючих, тому горіховий сад довелося спалити, адже землі для дерев у селі так і не знайшлося.