У Тернополі показали макет пам’ятника Майстру Йоді і розпочали збір коштів

4 травня у міжнародний день “Зоряних війн” розпочали кампанію по збору коштів на встановлення монументу Йоди у Тернополі.

Для виготовлення і встановлення пам’ятника потрібно більше $8000, втім $2000 вже зібрано. “Для чого ми це робмо? Щоб зробити наше місто більш затишним та комфортним для життя! Привабити туристів та створити унікальне місце відпочинку для Тернополян!”, – йдеться в повідомленні у спільноті Master Yoda у Тернополі у Facebook.

Організатори ініціативи зазначають, що роботи по проекту ведуться вже пів року і до цього фінансувались активістами, зараз потрібні кошти на виготовленя скульптури і облаштування ділянки. Місце встановлення вже погоджено, воно в центрі міста, біля ТОУНБ.

Повний бюджет встановлення пам’ятника можна переглянути тут – http://bit.ly/2LhUl9o

Після встановлення монументу 10% зібраних коштів будуть перераховані в Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр https://reabc.wordpress.com/

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