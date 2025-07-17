Нічний кошмар на Тернопільщині: жінка обпалила суперницю заради помсти

У середу, 16 липня, на Тернопільщині сталася шокуюча подія: 53-річна жінка облила бензином і підпалила свою суперницю, в результаті чого 37-річна потерпіла отримала тяжкі опіки. Зловмисницю затримали, і їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Приблизно о 23:00 до відділу поліції №1 міста Бережани надійшло повідомлення про те, що в полі поблизу села Посухів була знайдена обгоріла жінка у важкому стані. Потерпілу негайно госпіталізували до лікарні, де медики діагностували у неї близько 90% термічних опіків тіла.

На місці події поліцейські встановили, що під час конфлікту з жінкою 53-річна мешканка Бережан облила свою суперницю бензином і підпалила її. Як з’ясувалося, конфлікт між жінками виник через ревнощі. Зловмисницю затримали відповідно до статті 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення жительці Бережан підозри за статтями 15 ч. 2 та 115 ч. 1 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.