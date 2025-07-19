08:47 | 20.07.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

На війні загинув молодий захисник Сергій Гоцкалюк з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що в Харківській області загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, Гоцкалюк Сергій Іванович, 1989 року народження, солдат, старший навідник 2 відділення гранатометного взводу 1 механічного батальйону ВЧ А **** Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

 

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Сергія!
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *