На війні загинув молодий захисник Сергій Гоцкалюк з Тернопільщини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що в Харківській області загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, Гоцкалюк Сергій Іванович, 1989 року народження, солдат, старший навідник 2 відділення гранатометного взводу 1 механічного батальйону ВЧ А **** Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Сергія!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️