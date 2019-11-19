Свою роботу на посаді голови Тернопільської ОДА Ігор Сопель розпочинає з недотримання слова

Нещодавно новопризначений голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель обіцяв голові громадської організації «ЕКОАЛЬЯНС» Олександру Філю цього тижня провести зустріч для розгляду проблемних екологічних питань.

Але, як з’ясувалося, дане питання у план тижня не включили.

На жаль такий початок, – каже пан Олександр.

До вашої уваги текст листа.

Голові Тернопільської обласної

державної адміністрації

СОПЕЛЮ І.М.

Шановний Ігоре Михайловичу!

Громадськість стурбована погіршенням екологічної ситуації в області. Обласною владою не приділялося достатньо уваги вирішенню екологічних проблем та погіршенню соціально економічних умов проживання та ведення бізнесу на тлі зміни клімату.

Вважаємо, що влада має змінити ставлення щодо вирішення екологічних проблем розглядаючи їх як фактори економічної та соціальної стабільності.

Надаємо пропозиції до розгляду на робочій нараду за Вашою участю.

Пропозиції щодо вирішення екологічних проблем

1. За 2015 -2017 роки було побудовано та реконструйовано 11 біологічних каналізаційних споруд, на що витрачено 84 млн. грн.. В основному очисні споруди не працюють. Вжити організаційних заходів доведення очисних споруд до стабільного режиму роботи із залученням фахівців.

2. У тернопільській області 25% лісів знаходиться поза межами лісів Держлісагенції. На цих площах не виконуються вимоги Лісового кодексу України. Діяльність власників є не прозорою. Тільки комунальні лісогосподарські підприємства експлуатують 23,5 тис. га. Надати доручення контролюючим органам перевірити хід виконання Указу Президента України №511/2019

«Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів» усіх лісокористувачів.

Прийняти рішення щодо доцільності використання лісових ресурсів окремими підприємствами.

3. У області кільки років поспіль триває період маловоддя, всихають малі річки, ставки, падає рівень підземних водних горизонтів. Скільки таких об’єктів ні хто не знає – дослідження не ведуться. Переважна більшість річок замулена.

Обласною радою у 2019 році куплено земснаряд, який передано у оренду Регіональному офісу водних ресурсів у Тернопільської області і який не працює.

Фінансові спроможності Регіонального офісу, та екологічного фонду області не дозволяють проводити роботи у відповідності до потреби. Область втрачає водний потенціал, погіршуються умови господарювання. Пропонується комплексно розглянути стан водного господарства та врахувати потреби фінансування галузі бюджетом області на 2020 рік. Просити КМУ додаткового фінансування на проведення робіт очистки русел річок.

4. Тернопільська область має зизький рівень лісистості 13.5%. До екологічного нормативу(20%) не вистачає 90 тис га. лісів. Пропонуємо запровадити в області дні масової посадки лісу із залученням громад області та навчальних закладів. Обласне управління лісового та мисливського господарства має для того посадковий матеріал та резервні площі.. На приклад в осені цього року у Львівській області за один день посадили 64 тис. дерев.

5. Лісосмуги доріг області виконують важливі екологічні функції. Останні роки вони масово нищаться. Просимо розібратися хто відповідає за їх утримання, та хто погоджує виділення лісосмуг під забудови. Вжити заходи про припинення нищення лісосмуг та їх відновлення.

Вважаємо за доцільно запросити до розгляду зазначених питань:

Завідувач кафедри загальної біології

Тернопільського Національного

педагогічного університету

ім.. В. Гнатюка доктор наук, професор В. Грубінко

Завідувач кафедри екології

Тернопільського Національного

педагогічного університету

ім.. В. Гнатюка доктор наук, професор Л. Царик

Керівник Тернопільського міського

Відокремленого

підрозділу НЕЦУ (ТНПУ) аспірант І. Кузик

Начальника управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА Сингалевича О.В., керівників обласних управлінь водного та лісового господарства, начальника обласного управління освіти.