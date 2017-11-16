Регіони 

Дисциплінарна комісія прокурорів звільнила з посади тернопільського прокурора

Redaktor 20 Views Прокоментуй!

15 листопада під час кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів було вирішено: притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника керівника Чортківської місцевої прокуратури Тернопільскої області Кобелі Т.Я., застосувавши до нього дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури.

Нагадаємо, про легенду чортківського кривосуддя Тернопільський осередок ВО “Автомайдан” зовсім нещодавно уже розповідав: goo.gl/JT1Fg2goo.gl/DqFKGogoo.gl/bEiDAQ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *