Дисциплінарна комісія прокурорів звільнила з посади тернопільського прокурора

15 листопада під час кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів було вирішено: притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника керівника Чортківської місцевої прокуратури Тернопільскої області Кобелі Т.Я., застосувавши до нього дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури.

Нагадаємо, про легенду чортківського кривосуддя Тернопільський осередок ВО “Автомайдан” зовсім нещодавно уже розповідав: goo.gl/JT1Fg2, goo.gl/DqFKGo, goo.gl/bEiDAQ.

