Дитяче волонтерство у Лановецькій громаді: свідомо, ціленаправлено та результативно

Власноруч сплетені браслети та колечка, домашня випічка, іграшки, вазони, підвіски та багато іншого можна побачити сьогодні на вулицях Ланівців. Їх автори – маленькі мешканці громади, в яких велике серце, сповнене любові до України. Вони різні за віком, вподобаннями, але в них спільна мета – допомогти Збройним Силам України. І їм це вдається. Щодня місцевим волонтерам вони приносять сотні, а то й тисячі, гривень, які використовуються на придбання необхідного спорядження.

Для того, щоб висловити вдячність дітям за щоденну допомогу, 11 серпня у Культурному центрі Єловицьких відбулася зустріч маленьких благодійників з міським головою Романом Казновецьким, дорослими колегами-волонтерами та військовим комісаром.

Діткам та їх батькам дякували за патріотизм, свідомість та чітку позицію, за небайдужість та любов до рідного краю, повагу до українського солдата.

Очільник громади висловив свою прихильність та подяку батькам, які підтримали ініціативи дітей, волонтерам, які мотивують власним прикладом, та власне самим діткам, які невтомно працюють вже не один день на підтримку армії. Кожному маленькому волонтеру вручили імені бейджи та солодкі подарунки.

Дитяче волонтерство на Лановеччині – це гідний приклад щирої любові, якої нам – дорослим – потрібно ще повчитися. А усіх мешканців Лановеччини закликаємо наслідувати хороший приклад і ставати в один ряд з дітьми в їх прагненні допомогти, підтримати і перемогти!