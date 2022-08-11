Дитяче волонтерство у Лановецькій громаді: свідомо, ціленаправлено та результативно
Власноруч сплетені браслети та колечка, домашня випічка, іграшки, вазони, підвіски та багато іншого можна побачити сьогодні на вулицях Ланівців. Їх автори – маленькі мешканці громади, в яких велике серце, сповнене любові до України.
Вони різні за віком, вподобаннями, але в них спільна мета – допомогти Збройним Силам України. І їм це вдається. Щодня місцевим волонтерам вони приносять сотні, а то й тисячі, гривень, які використовуються на придбання необхідного спорядження.
Дитяче волонтерство на Лановеччині – це гідний приклад щирої любові, якої нам – дорослим – потрібно ще повчитися. А усіх мешканців Лановеччини закликаємо наслідувати хороший приклад і ставати в один ряд з дітьми в їх прагненні допомогти, підтримати і перемогти!