Дитячому хору Теребовлі виповнилося 10 років

Дитячому хору Теребовлянської церкви св. о. Миколая під керівництвом Наталі Буртак виповнилося 10 років. Цьогоріч колектив поповнився новими учасниками і нещодавно вони всі разом з парохом храму о.-мітратом Іваном Сиваком побували на дводенних реколекціях в Зарваниці.

Діти уважно слухали духовні настанови о. Миколи Медюха, відвідали святині Марійського духовного центру. Помолилися за мир і спокій в країні, а також за солдат, які особливо потребують нашої підтримки, знаходячись в зоні АТО, далеко від своїх родин.

повідомила Ольга Шостаківська