Тернопільській біатлоністці Олені Підгрушній лікарі поставили невтішний діагноз

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна змушена достроково завершити виступи в сезоні 2018/19 – через проблеми зі здоров’ям.

“Таке рішення наша біатлоністка змушена була прийняти на підставі результатів комплексного медичного огляду, проведеного в Києві минулого тижня, – пише сайт Біатлон України‎. — Діагноз, поставлений лікарями невтішний: гостра стадія міокардиту – запалення сердцевого м’язу. Проблеми зі здоров’ям у Олени виникли, як результат перенесеного захворювання в січні цього року. Діагностувати захворювання в умовах виступів на етепах Кубку світу було неможливо. Після того, як Підгрушна провела три гонки після хвороби в умовах погіршеного самопочуття, було прийнято рішення відправити спортсменку на додаткове обстеження для з’ясування причин нездужання. В результаті УЗД, а після й МРТ підтвердили діагноз, що виключає продовження виступів в поточному сезоні”.

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