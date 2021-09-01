У всіх школах Тернополя провели свято “Першого дзвоника”

В усіх 44 школах Тернополя провели свято “Першого дзвоника”. Про це розповіла начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк, пише Суспільне.

За її словами, до першого класу тернопільських шкіл пішли 3 150 учнів.

Ольга Похиляк повідомила, що всі школи міста готові до навчального року в умовах пандемії коронавірусу. За її словами, наразі щепили 60 відсотків вчителів тернопільських шкіл. Вакцинація для них не обов’язкова, але ті, хто не щепились, повинні будуть щотижня здавати ПЛР-тести своїм коштом.

Загалом на Тернопільщині у перший клас сьогодні пішли майже 11 тисяч дітей, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома.