Експерти представили докази того, що Почаївська Лавра — українська

Слово — історії. Експерти представили докази приналежності Почаївської Лаври Україні. Про історичні факти, які підтверджують це, говорили на всеукраїнській науковій конференції у Кременці науковці та священнослужителі.

Почаївська лавра — це здавна паломницька святиня, розташована на Тернопільщині. Сюди помолитись з’їжджаються віряни з усього світу. Проте останнім часом, життя лаври в українську суспільстві овіяно великою кількість міфів і маніпуляцій, оскільки зараз Лавра знаходиться в юрисдикції московського патріархату.

“Вона заснувались в юрисдикції Київської метрополії константинопольські Патріархії. Юрисдикція змінювалась, навіть і в православній церкві. Вона була у польській православній церкві, російській православній церкві, ось. І зараз вона знаходиться в так званій українській православній церкві, котра нібито вже не знаходиться в юрисдикцій московського патріархату”, — каже доцент Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат наук з богослов’я протоієрей Микола Лагодич.

Виникнення Почаївської лаври дослідники пов’язують із Київським чернецтвом, яке змушене було рятуватись від монгольського нашестя. І тоді на території Почаєва заснували монастир. Тому громадськість має зрозуміти, хоча зараз це осередок російської церкви, проте першочергово вона заснована українськими монахами ще в ХІІІ столітті.

“Наша конференція повинна розкрити історію Почаївської лаври, пролити світло на все те що Почаївська Лавра зробила для українського народу, для нашої держави. Для того, щоб згортувати український народ. І ми сьогодні можемо сказати, що для щоб сформувати українську національну ідентичність і говоримо”, — заявив митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

Загалом же було чимало спроб зробити в монастирі осередок русифікації, переконує митрополит. Почаївська лавра стала місцем поширення ідеології “руського міру”, сюди спеціально завозили ченців, які були за мовою і культурою далекими від українства.

Почаївська лавра оповита міфами та маніпуляціями, і насправді ченці просто не хочуть відректись московського настоятельства з політичних міркувань, переконаний Митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Більше — дивіться.