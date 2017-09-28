Елітні автомобілі, мільйонні доходи та готівкові кошти, – який ректор Тернопільщини найбагатший

Ректор Кременецької академії та ректор ТНЕУ мають будинки в одному селі. Ректор який має чотири будинки, а його сім’я ще три квартири. Ректор який отримав третину квартири за 10 гривень. Елітні автомобілі, мільйонні доходи та готівкові кошти ректорів державних університетів Тернопільщини. Про це читайте детальніше у матеріалі Сайту громадської журналістики.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського, ректор – Корда Михайло Михайлович

Михайло Корда очолює Тернопільський державний медичний університет з січня 2015 року.

У своїй електронній декларації за 2016 рік, Михайло Корда серед членів сім’ї зазначив дружину – Інна Корда, та сина – Михайло Корда.

Серед нерухомості ректора медичного університету зазначено лише квартиру площею 68 метрів квадратних у Тернополі, яка знаходиться у власності з 1 січня 2004 року.

У ректора Тернопільського медуніверситету згідно декларації немає власного автомобіля, єдиним власником транспортного засобу є його дружина Інна Корда, на яку зареєстрований автомобіль Honda CRV, який був придбаний у 2011 році за 277 тисяч 870 гривень.

Ректор Корда в минулому році отримав три види доходів, серед яких зарплата за основним місцем роботи (Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського) – 307 тисяч 110 гривень, гонорари та інші виплати з цивільно-правовим правочином (Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського) – 42 тисячі 815 грн, а також проценти (ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”) – 23 697 грн. Дружина ректора Інна Корда, також працює в медичному університеті минулому році отримала зарплату у розмірі 163 тисячі 351 грн, окрім цього її доходи у 2016 році становили проценти (ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”) – 25 257 грн, та страхові виплати (ПРАТ УПСК Тернопільська філія) – 9 223 грн..

Михайло Корда на своєму рахунку в банку (ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”) зберігає 66 тисяч 139 гривень, та 11 тисяч 480 доларів. Також ректор медуніверситету є власником пенсійного рахунку який знаходиться закордоном в State Teachers Retirement Systems of Ohio (найменування українською – Державна пенсійна система викладачів Огайо) – 45 тисяч 888 доларів. Інна Корда зберігає у банку (ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”) 35 091 грн, та 10 тисяч 381 доларів.

Корда Михайло є членом таких організацій як Первинна профспілкова організація ТДМУ, та громадська організація “Асоціація випускників ТДМУ”, в останній він є членом керівного органу.

Тернопільський національний економічний університет, ректор – Крисоватий Андрій Ігорович

Андрій Крисоватий очолює ТНЕУ з квітня 2013 року.

Декларація Крисоватого містить відомості про двох членів сім’ї дружину – Крисовата Оксана та доньку Крисовата Лілія.

Крисоватий Андрій є власником земельної ділянки 1 200 кв.м., у селі Петриків Тернопільського району, яка була придбана у 2002 році за 8 438 грн., та житлового будинку у цьому ж селі, площа будинку становить 326,50 метрів квадратних, була придбана разом з земельною ділянкою, про те будинок Крисоватому обійшовся в 115 тисяч 853 грн. У власності Крисоватого є 50% власності земельної ділянки площею 250 м.кв. (вартість на момент набуття права власності – 36 875 грн.), та двох житлових будинків площами 150,2 кв.м. та 378,7 м.кв. (вартість останнього на момент набуття права власності – 1 539 060), у селі Поляниця у Івано-франківській області, інші 50% власності на два будинки та земельну ділянку належить Аллі Кулик. Ще 33,34% прав власності Крисоватий має на квартиру у Тернополі площа котрої 59,40 метрів квадратних, іншою частиною прав власності на цю квартиру володіють Оксана Крисовата – 33,33% та Ігор Крисоватий – 33,33%, квартира у їхній власності знаходиться з 1999 року, вартість якої на момент придбання згідно декларації самого Крисоватого становить 10 грн. Крисоватий з 1998 року є також і власником гаражу у Тернополі, його площа становить 42,50 м.кв., вартість якого на момент придбання складає 6 649 гривень. У власності дружини ректора Оксани Крисоватої дві квартири у Києві, однією з них пані Оксана володіє з 2013 року, площа квартири становить 54,50 метрів квадратних, а її вартість на момент придбання становить 695 тисяч 900 гривень, власницею іншої київської квартири Оксана Крисовата стала у травні минулого року, площа квартири становить 131,80 м.кв., а її вартість на момент придбання складає 2 539 322 грн..

Крисоватий Андрій є власником трьох транспортних засобів. Серед яких Range Rover Sport, 2013 року випуску, вартість якого на момент придбання згідно декларації становила 610 тисяч гривень, автомобіль Mazda 626, 1989 року випуску, вартість якого на момент придбання у 2001 році зазначена 12 000 гривень, та причіп Сантай 750, 2013 року випуску придбаний за 9 800 грн.. У власності Оксани Крисоватої є автомобіль Toyota Rav 4, 2008 р.в., придбаний за 280 тисяч гривень.

Андрій Крисоватий є бенефіціарним власником (контролером) у трьох юридичних особах: “ССК”УНІВЕР”, Підприємство Тернопільської обласної ГО “ССК”Універ”, “УАВПВШ”.

Дохід Крисоватого у минулому році складався з зарплати за основним місцем роботи (Тернопільський національний економічний університет) – 466 084 грн., та доходу від відчуження нерухомого майна – 1 350 000 гривень. Дружина ректора в минулому році від зайняття підприємницькою діяльністю отримала – 856 тисяч гривень.

Ректор Крисоватий має фінансові зобов’язання за договорами недержавного пенсійного забезпечення, дата виникнення яких зазначена 25 травня 2010 року, розмір зобов’язань становить 2 400 гривень.

Кусковатий є засновником та членом чотирьох організацій: громадське об’єднання “СКК”УНІВЕР”, громадське об’єднання Підприємство ТОГО “СКК”УНІВЕР”, громадське об’єднання “УАВПВШ”, громадське об’єднання ТВ ВГО АППУ в Тернопільській області.

Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, ректор – Кравець Володимир Петрович

Володимир Петрович керує університетом з 1990 року.

У своїй декларації ректор педагогічного університету зазначив у розділі про членів сім’ї свою дружину – Людмилу Кравець.

Ректор Володимир Кравець є власником квартири у Тернополі, площа якої становить 103,8 метрів квадратних, власником котрої є з 1998 року, а вартість на момент набуття права власності, згідно декларації становила 17 529 грн. У власності декларанта є садовий (дачний) будинок площею 90,2 метри квадратних, який знаходиться у с. Чернихівці, на Тернопільщині, вартість дачного будинку на момент набуття права власності на нього у 2011 році становила 139 тисяч 873 гривні. У власності Кравця Володимира є два гаражі у місті Тернопіль, площі яких 20,5 та 26,7 метр квадратний, вартість яких на момент придбання становила 7 551 гривень та 3 881 гривень відповідно. Кравець Людмила є власницею квартири у Тернополі площею 136,7 метри квадратних, якою володіє з 2009 року, а вартість квартири згідно декларації становила 48 884 гривні.

Ректор Тернопільського педуніверситету Володимир Кравець володіє двома автомобілями. У 2011 році він придбав Jeep Grand Cherokke 3.0 C, 2011 року випуску за 582 тисячі гривень, а у 2012 році придбав Chrysler 300C RWD 2012 року випуску за 501 тисячу 967 гривень.

Згідно декларації Кравця в минулому році у нього було 4 джерела доходу, серед яких заробітна плата отримана за основним місцем роботи – 443 тисячі 618 гривень, пенсія – 119 тисяч 328 гривень, та стипендія НАПНУ – 55 212 гривень. Його дружина Людмила в минулому році отримувала лише пенсію, яка становила за рік – 16 138 гривень.

Грошові кошти Володимир Кравець зберігає у готівці, згідно декларації у нього зберігається 120 тисяч гривень. У Кравець Людмили на рахунку в банку знаходиться 64 678 гривень, а у готівці зберігається 10 тисяч у національній валюті.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, ректор – Ясній Петро Володимирович

На посаду ректора університету Ясній призначений у 2007 році.

У декларації за минулий рік Ясній Петро, серед членів сім’ї вказав дружину Ясній Оксана.

Ясній Петро з 1993 року є власником квартири у Тернополі, площею 80,3 квадратних метри, яка знаходиться спільній власності декларанта, якому належить 25%, його дружини Оксані – 25%, також по 25% власності на квартиру мають Ясній Володимир Петрович, та Ясній Олег Петрович. У власності ректора з 2004 року знаходиться гараж площею 41,6 квадратний метр, вартість котрого на момент придбання становила 9 874 гривні. Дружина ректора Ясній Оксана володіє квартирою у Тернополі, яка знаходиться у спільній власності її і Олега Яснія, в обох по 50% прав власності, квартира площею 104,5 метрів квадратних, її вартість на момент набуття на неї прав у 2011 році складає 305 тисяч 817 гривень. Ясній Окснана також є власницею земельної ділянки в селі Івачів Долішній, Тернопільського району.

В останній день минулого року ректор тернопільського технічного університету придбав автомобіль Honda Civic 1.8, 2008 року випуску, автомобіль був придбаний за 118 тисяч 340 гривень, про те на сьогоднішній день, вартість даного автомобіля на ринку вживаних автомобілів у два рази більша. Ясній Петро є власником причепу, ММЗ 81021, 1988 року випуску.

Ясній Петро з 2008 року володіє акційними паперами у ВАТ “Надзбруччя”, їхня кількість становить 91, а номінальна вартість 0,50 гривень.

В минулому році Ясній Петро мав кілька видів джерел доходу. Зокрема ректор за основним місцем роботи (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) отримав зарплату у розмірі 371 279 гривень. Окрім цього Ясній отримував гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами (Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України) – 596 грн., пенсію (Тернопільське об’єднане управління пенсійного фонду України) – 91 358 грн., та дохід від відчуження рухомого майна – 25 тисяч гривень. Ясній Оксана в минулому році за основним місцем роботи отримала зарплату у розмірі 113 тисяч 899 гривень.

У готівці Ясній Петро зберігає 3 000 доларів та 38 тисяч гривень. Ще 2 000 доларів та 58 818 гривень він зберігає на рахунку в банку (Публічне акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль”). Ясній Оксана на рахунку в банку зберігає (Публічне акціонерне товариство комерційний банк “Приватбанк”) – 10 104 гривні.

Ясній Петро є членом трьох організацій: Наукове товариство ім. Шевченка, ГО”Фонд імені Івана Пулюя”, ГО “Науковотехнічне товариство”, в двох останніх він перебуває в органах правління.

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, ректор – Ломакович Афанасій

Ломакович розпочав очолювати навчальний заклад у 2002 році, під час Євромайдану Ломаковичабуло призначено виконуючим обов’язків ректора, та призначено нові вибори, на яких його було переобрано на посаду, тоді згідно даних голосування за Ломаковича проголосувало 90,54% з усієї кількості виборців.

У своїй ректор академії електронній декларації за минулий рік вказав теж лише дружину – Ломакович Валентина.

Ломакович Афанасій є власником житлового будинку в селі Петриків, Тернопільського районі, площа будинку 273 метрів квадратних, ним ректор володіє з 1999 року. Також ректор володіє і земельною ділянкою в тому ж населеному пункті, площа якої становить 1 000 метрів квадратних, а володіє нею Ломакович з 1996 року.

У розділі про транспортна засоби Ломакович Афанасій вказав легковий автомобіль Mercedes-Benz E2500, 2013 року випуску. Про те, декларант не вказав за яку суму був придбаний автомобіль.

У минулому році Ломакович Афанасій отримав зарплату за основним місцем роботи (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка) у розмірі 206 тисяч 752 гривні. Окрім зарплати ректор Кременецької академії отримував у 2016 році пенсію (Тернопільське об’єднане управління ПФУ) – 72 991 грн, проценти (ПАТ “Укрсоцбанк”) – 6 617 грн., проценти (ПАТ “Укрсоцбанк”) – 4 498 грн., преміювання (Тернопільська обласна рада) – 500 грн. Ломакович Валентина в 2016 році за основним місцем роботи (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) отримала заробітну плату в розмірі 81 тисяча 72 гривень, також вона отримала заробітну плату за сумісництвом (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка) – 35 тисяч 653 гривень.

Ломакович Афанасій має готівкові збереження – 52 тисяч 385 гривень, та кошти які зберігаються на рахунку в банку – 11 981 доларів.

Ломакович є головою громадської організації “Нові Волинські Атени”.

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