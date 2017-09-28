Патрульні попіклувалися про двох малолітніх дітей

«Хлопчики, віком 3 років, знаходяться в гурті осіб ромської національності», – таке повідомлення надійшло інспекторам вдень 27 вересня. Прибувши на місце події, патрульні виявили жінку з малолітніми дітьми.

«Ми почали розпитувати громадянку звідки у неї діти і особливо білявий хлопчик, який зовсім іншої національності. Вона спершу казала, що дітей на неї знайома залишила. Очевидно було, що нервувала і плуталася в поясненнях», – розповідає інспектор Руслан.

Діти були неохайні і недоглянуті. Разом з жінкою вони запросили їх до відділку поліції, для встановлення осіб. Дітей передали працівнику відділу ювенальної превенції. Після чого, відвезли малюків до лікарні. Діти лежатимуть там упродовж 21 дня, допоки не знайдуться батьки, або ж їх передадуть до притулку.