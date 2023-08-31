22:41 | 31.08.2023
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Фермерське господарство “Гадз” відтепер вирощує і овочі

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Фермерське господарство “Гадз” розвиває напрямок овочівництва.
 
Підприємство займається вирощуванням помідорів, моркви, буряку, цибулі та капусти.
 
Про це розповіли на сторінці ФГ “Гадз” у соцмережі.
 
– Війна дала поштовх до переорієнтації аграріїв всіх вільних територій. На Тернопільщині особливий мікроклімат, який сприяє вирощуванню овочів. У серпні вже отримали врожай помідорів, – кажуть у ФГ “Гадз”. – Оскільки це перший рік масштабного овочівництва, ціль – забезпечення внутрішнього продовольчого ринку свіжих і охолоджених овочів.
 
Найбільшу частку в структурі площ овочевих культур ФГ “Гадз” займають помідори, капуста, морква та цибуля ріпчаста.
 

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