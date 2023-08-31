Фермерське господарство “Гадз” відтепер вирощує і овочі

Фермерське господарство “Гадз” розвиває напрямок овочівництва.

Підприємство займається вирощуванням помідорів, моркви, буряку, цибулі та капусти.

Про це розповіли на сторінці ФГ “Гадз” у соцмережі.

– Війна дала поштовх до переорієнтації аграріїв всіх вільних територій. На Тернопільщині особливий мікроклімат, який сприяє вирощуванню овочів. У серпні вже отримали врожай помідорів, – кажуть у ФГ “Гадз”. – Оскільки це перший рік масштабного овочівництва, ціль – забезпечення внутрішнього продовольчого ринку свіжих і охолоджених овочів.