На Тернопільщині шукають продавців. Є 112 пропозицій роботи

З початку 2023 року роботодавці Тернопільщини звернулися до обласного центру зайнятості за допомогою в укомплектуванні пів тисячі вакансій продавців (продовольчих та непродовольчих товарів, продавців-консультантів).

На 31.08.2023 є 112 вільних робочих місць продавців. Ця професія увійшла в топ 5 вакансій по області. З них, найбільше у роздрібній торгівлі (переважно це продаж продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів в магазинах). Зарплата – до 15 тис. гривень.

Зокрема, у ФОП Зелений О. Л. та Ногаль-Зелена Л. І. продавці-консультанти у садових центрах з продажу рослин, кущів, дерев зароблятимуть 14-15 тис. грн. В їх обов’язки також входять: надання грамотних консультацій, догляд за рослинами (прополювання, стрижка, полив, підживлення).

Від 11,5 тис. грн до 12,3 тис. грн пропонують зарплату продавцям в магазинах ТОВ “Заправка АТ”; ФОП Демків М. Р. – в торгівлі будматеріалами; продавцям-консультантам мережі “АТБ-маркет” та продавцям в мінімаркеті “Колобок”.

Якщо у Вас немає відповідної професії , за спрямуванням служби зайнятості професії продавця продовольчих (непродовольчих) товарів (навчання 3,5-5,5 міс.) можна здобути в Івано-Франківському, Львівському, Полтавському, Одеському, Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Професійне навчання можливе з використанням дистанційних технологій.

Також деякі категорії громадян можуть отримати безоплатний ваучер на навчання за професіями продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів.