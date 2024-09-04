Фінішує бетонування опор мосту у Теребовлі

На 354 кілометрі траси міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече завершуємо бетонування останньої, проміжної опори нового мосту. Таким чином проєкт реконструкції перейде до наступного важливого етапу – влаштування балок прогонової будови.

Паралельно до бетонування проміжної опори, підрядна організація Служби відновлення виконує армування шафових стінок на опорі №3 (з подальшим бетонуванням). Тим часом на опорі №1 вже наносять гідроізоляцію.

Монтаж балок прогонової будови стартує після набуття міцності влаштованого на опорах бетону. Підкреслимо, що після цього буде проведено випробування матеріалу. Це запорука того, що новий міст у Теребовлі служитиме десятиліттями.

ℹ️ Згідно з проєктом, довжина нового мосту становитиме 48,7 метра, загальна ширина – 12,8 м. Він матиме 2 смуги руху та тротуари з двох сторін завширшки 1,8 м.

Нагадуємо, що реконструкція мосту у Теребовлі включає повне оновлення і самої споруди, і підходів до неї. Це особливо важливо, зважаючи на те, що ділянка дороги М-19 не була капітально ремонтована до повномасштабної війни.

Служба відновлення вже замінила комунікації, які розташовані під дорожнім полотном на підходах. Вже найближчими днями розпочнеться влаштування нового дорожнього одягу від реконструйованого мосту до перехрестя трас М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів.

На реконструкцію мосту в Теребовлі Кабінет Міністрів України спрямував кошти Європейського інвестиційного банку. Фінансування є цільовим, ці кошти виділені на ключові проєкти транспортної інфраструктури в Україні.