На Тернопільщині шахраї ошукали чоловіка під час купівлі трактора

Житель Чортківського району хотів вигідно придбати транспортний засіб. Як результат – залишився і без трактора, і без грошей, а це – 54 000 гривень.

До Бучацького відділення поліції із заявою про шахрайство звернувся 68-річний чоловік. Він розповів, що скористався оголошенням в інтернеті про продаж сільськогосподарської техніки. Пропозиція була вигідна, тому потерпілий зв’язався з продавцем. Як передоплату на вказаний банківський рахунок заявник перерахував 54 000 гривень. Після цього зв’язок із «торговцем» обірвався. Товар від не надіслав й кошти не повернув.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу зловмисника.

Співробітники поліції закликають громадян перевіряти пропозиції з низькою ціною і в жодному випадку не перераховувати гроші наперед незнайомцям. Оплачуйте товар лише після його отримання. Не довіряйте випадковим людям та сумнівним оголошенням у соціальних мережах.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.