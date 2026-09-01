Увага! На Тернопільщині зникла дитина!

УВАГА ‼️

Поліція встановлює місцезнаходження Типа Андрія Ярославовича 24.06.2011 р. н. , жителя м. Чортків, вул. Надрічна буд. 32, кв. 2, який 01.09.2026 о 10:45 вийшов з дому та по даний час не повернувся.

Прикмети: зріст 185 см, кучеряве волосся, худорлявої тілобудови, очі сіро-голубі.

Був одягнений в джинси чорного кольору із квітковим принтом спереду, худі чорного кольору з капюшоном, білу футболку з квітковим принтом, чорно-білі кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування Андрія Типи, просимо повідомити її до Чортківського РУ поліції за телефоном:

📞0 (98) 743 71 78

📞0 (95) 161 60 37

📞0 (97) 176 96 16

Також інформацію можна повідомити за номером 102.

Поліція закликає громадян не залишатись осторонь та допомогти встановити місце перебування дитини.

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