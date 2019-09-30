Геометричні гердани майстрині з Тернопільщини Галини Канюки вражають красою колориту

Такі яскраві та різнобарвні орнаменти, які виплітає на герданах мешканка Борщова на Тернопільщині Галина Канюка, можна побачити хіба що на вишиванках.

Талановита мешканка Тернопільщини вже багато років плете з бісеру різноманітні оздоби, від яких важко відвести погляд. Кожен її рукотвір – наче маленька вишивка, що вражає чіткістю композицій і дизайном.

— Різноманітними роботами з бісеру займаюся вже багато років. У старшому віці бісерними витворами захопилася моя мати. Тільки матуся через проблеми із зором не могла повноцінно працювати над рукотворами. Я ж вирішила допомогти своїй рідній. Населяла, затягувала бісеринки, як то мало бути за схемами. Так наловчилася різноманітну красу робити – кольє, гердани, картини, писанки та інше. Дуже ця справа мене затягнула. Поступово вдосконалювала свою майстерність – від простіших виробів до складних. Бісер у моїх руках – біля 25 років. Зараз увесь вільний час витрачаю на хобі. Раніше посідала керівну посаду на місцевому заводі, то роками тому не було можливості систематично займатися улюбленою справою, — поділилася Галина Канюка.

Умілиця зазначила, що одними із улюблених її витворів є гердани або драбинки. Їх також люблять називати і силянками. Це – національні прикраси з бісеру зі строкатими орнаментами та різноманітними відтінками.

— Гердани доречно вдягати разом з вишиванкою – сукнею, сорочкою. Їх гарно носити із звичайною сукнею або класичною блузою. Або ж просто до однотонного одягу. Так, ви урізноманітните свій вигляд та додасте «незвичайної родзинки» до образу. Час від часу я одягаю свої гердани, щоби люди роздивилися, як виглядає виріб на людині. Виготовляю ці прикраси на замовлення, залежно від смаків людини. Часом замовники просять замінити кольори, додати якісь орнаменти. У мене вдома зберігається близько 20 різних силянок. Орнаменти на них – переважно традиційні народні. Геометричні. Зустрічаються витвори й зі сучасними узорами. Продовжую збагачувати свою герданну колекцію новими рукотворами, — розповіла пані Галина.

Жінка додала, що з давніх-давен і до сьогодні аксесуари з бісеру для багатьох українців залишаються національними оберегами. Саме тому за виготовлення таких прикрас не беруться в поганому настрої, щоб не передати свої переживання у намистинки.

Тернополяни