Де у Тернополі можна зустріти «дитячі» місця

У нашому місті можна зустріти «дитячі» місця (майданчики, спортивні секції, гуртки), де батьки проводять довгі години очікувань. «Коворкінг-студія для усієї сім’ї», відкриття якої відбудеться у Тернопільській обласній бібліотеці 30 вересня, у Всеукраїнський день бібліотек, має на меті змінити цю «традицію» і зробити дитячу бібліотеку комфортною не тільки для маленьких читачів, а й для батьків, надавши їм простір для «дорослих». Тепер будь-який батько чи мама матимуть можливість читати цікаву книгу, працювати в інтернеті в той час, як їхні діти займаються разом з бібліотекарем та спілкуються з однолітками.



В рамках «Коворкінг-студії» батьки зможуть поспілкуватися з психологом про секрети виховання дітей, отримати кваліфіковані консультації досвідчених лікарів, переглянути улюблені фільми, взяти участь у творчих майстернях, відвідати зустрічі з цікавими людьми та багато іншого.



Насамперед «Коворкінг-студія» стане майданчиком для спілкування батьків, які виховують дітей з особливими потребами. Для цих діток будуть проводитись заняття з соціальної адаптації, розвитку дрібної моторики, формування навиків самообслуговування, орієнтування, комунікації, тощо.



Створення на базі Тернопільської обласної бібліотеки для дітей «Коворкінг-студії для усієї сім’ї» сприятиме формуванню локального співтовариства батьків для взаємної комунікації, обговорення та вирішення спільних проблем, проведення змістовного дозвілля тощо.

Адреса бібліотеки – м.Тернопіль, вул.Коперника, 17