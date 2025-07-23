Герої буднів: рятувальники Тернопільщини врятували 3 будівлі та знешкодили снаряд

Врятувати 3 будівлі від вогню та знешкодити небезпечний боєприпас часів Другої світової війни — такою була минула доба для рятувальників Тернопільщини.

Протягом 22 липня рятувальні підрозділи працювали на різних локаціях, але з єдиною метою — забезпечити вашу безпеку. Тернопільські надзвичайники ліквідували 2 пожежі, врятувавши від вогню 3 будівлі, а також знешкодили небезпечну знахідку часів Другої світової війни.

📍 Село Вербів, Нараївська громада. О 18:37 надзвичайники отримали виклик: вогонь охопив господарську будівлю та загрожував перекинутися на три сусідні споруди. Завдяки швидким та професійним діям вогнеборців, пожежу вдалося оперативно ліквідувати на площі 20 кв. м. Врятовані три будівлі.

📍 Місто Тернопіль, вулиця Будного. О 23:13, тернопільські вогнеборці ліквідовували загоряння рекламної конструкції на території автозаправної станції.

💣 Село Драганівка, Підгороднянська громада. На подвір’ї приватного будинку піротехніки ДСНС виявили застарілий боєприпас. Наші фахівці ідентифікували його як артилерійський снаряд калібру 100 мм часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку обережно вилучили та знешкодили у безпечному місці.

Друзі, будьте обережні! Не ігноруйте правила пожежної безпеки та не чіпайте підозрілих предметів. У разі небезпеки негайно телефонуйте за номером 101!

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