Гідротехнічну споруду, площею понад 2000 кв м, яка наразі нікому не належить, отримає у власність громада на Тернопільщині
За втручання прокуратури на Гусятинщині громада отримає у власність гідротехнічну споруду площею понад 2000 кв м
Чортківська місцева прокуратура звернулась до Гусятинського районного суду з вимогою передати громаді споруди навколо ставка.
Встановлено, що на території сільської ради об’єднаної територіальної громади Гусятинського району Тернопільської області знаходиться безхазяйне нерухоме майно – гідротехнічна споруда загальною площею 2663 кв м : земляна дамба (2599 кв.м ) та водовипуск (64 кв м).
Оскільки, упродовж 2017-2019 років орган місцевого самоврядування, на території якого знаходиться вказане безхазяйне майно, не вживав заходів щодо передачі його у комунальну власність, Чортківська місцева прокуратура звернулась до суду з відповідною позовною заявою, вимагаючи передати гідроспоруду громаді.
Судом відкрито провадження у справі.
Прес-служба прокуратури Тернопільської області