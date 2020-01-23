Гідротехнічну споруду, площею понад 2000 кв м, яка наразі нікому не належить, отримає у власність громада на Тернопільщині

За втручання прокуратури на Гусятинщині громада отримає у власність гідротехнічну споруду площею понад 2000 кв м

Чортківська місцева прокуратура звернулась до Гусятинського районного суду з вимогою передати громаді споруди навколо ставка.

Встановлено, що на території сільської ради об’єднаної територіальної громади Гусятинського району Тернопільської області знаходиться безхазяйне нерухоме майно – гідротехнічна споруда загальною площею 2663 кв м : земляна дамба (2599 кв.м ) та водовипуск (64 кв м).

Оскільки, упродовж 2017-2019 років орган місцевого самоврядування, на території якого знаходиться вказане безхазяйне майно, не вживав заходів щодо передачі його у комунальну власність, Чортківська місцева прокуратура звернулась до суду з відповідною позовною заявою, вимагаючи передати гідроспоруду громаді.

Судом відкрито провадження у справі.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області