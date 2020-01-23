На Тернопільському центральному ринку інспектори перевіряють документи на окремий товар

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області затіяло перевірку на центральному ринку в Тернополі.

Причиною цього став факт, який мав місце 15 січня в ході патрулювання по ринках та точках можливого збуту риби державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля на Центральному ринку міста Тернополя викрито порушення – незаконний збут водних біоресурсів.

Продавець не зміг надати документи, що підтверджують законність походження і безпечність водних біоресурсів. У продажі знаходилась риба, загальною вагою 29 кг.

Складено протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.

Матеріали справи готуються до передачі в суд.

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля☎️: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95