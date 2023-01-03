Голова громади на Тернопільщині сам собі виписував премії

Голова Борсуківської громади Роман Кухарський всупереч законодавству сам виписував собі премії до зарплати за “виконану роботу”.

Працівниками УСР в Тернопільській області складено та вручено 2 протоколи за ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП відносно голови Борсуківської сільської ради Кременецького району Кухарського Р.А., який будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування та якому достовірно відомі вимоги чинного антикорупційного законодавства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч інтересам держави та Борсуківської сільської ради не повідомив про наявний реальний конфлікт інтересів та вчинив дії в умовах такого конфлікту інтересів при підписанні та видачі розпорядження про своє особисте преміювання.

Матеріали разом з протоколами направлено до Лановецького районного суду для прийняття законного, справедливого рішення та притягнення винного до відповідальності.

Голові-корупціонеру загрожує штраф та внесення відомостей у відповідний реєстр.

Судове засідання по справі відбудеться у Лановецькому судді 12 00 год 04. 01. 2023 року, номер справи 602 /1091/22.