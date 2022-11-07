Майже 372,2 млн грн – внесок Тернопільщини на потреби армії

Упродовж січня-жовтня цього року до загального фонду державного бюджету платники податків Тернопільщини перерахували майже 372,2 млн грн військового збору. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

«Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження даного збору зросли на 67,4 млн гривень», – зазначив він.

Лише у жовтні платники Тернопілля спрямували на потреби армії понад 39,5 млн грн військового збору. Приріст цього платежу до аналогічного періоду минулого року склав 5,8 млн грн або 17 відсотків.

Руслан Цвігун також нагадав, що платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а його ставка становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню.

«Необхідно мати на увазі, що українська армія отримуватиме стабільні кошти для вирішення нагальних питань лише завдяки легальній праці, тому закликаю роботодавців не допускати фактів «тіньової» зайнятості. Адже не оформлені належним чином трудові відносини позбавляють соціальних гарантій найманих працівників, знижують доходи бюджетів, а відтак і можливість зміцнення обороноздатності країни».