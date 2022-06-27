Голова Тернопільської облради передав бус на передову

Ще одну автівку передав захисникам голова Тернопільської облради Михайло Головко.

Про це він повідомив на своїй Facebook – сторінці.

– Для бійців 35-го стрілецького батальйону Збройних Сил України разом з командою Mamont Roma придбав та привіз на передову бус. Воїни батальйону на північно-східному кордоні України продовжують мужньо знищувати ворога та обороняти рідну Батьківщину. Разом із побратимами у складі батальйону воюють депутати Тернопільської обласної ради Василь Деревляний, Володимир Гач та свободівці Богдан Бутковський і Тарас Дячун, які були одними з тих, хто звільнив від окупантів Київщину, а також — начальник патронатного відділу Тернопільської обласної ради Тарас Паляниця, – зазначив Михайло Головко.

Михайло Головко побажав захисникам якнайшвидше повернутися до рідних з Перемогою.