12:01 | 27.06.2022
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Голова Тернопільської облради передав бус на передову

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Ще одну автівку передав захисникам голова Тернопільської облради Михайло Головко.
 
Про це він повідомив на своїй Facebookсторінці.
 
– Для бійців 35-го стрілецького батальйону Збройних Сил України разом з командою Mamont Roma  придбав та привіз на передову бус. Воїни батальйону на північно-східному кордоні України продовжують мужньо знищувати ворога та обороняти рідну Батьківщину. Разом із побратимами у складі батальйону воюють депутати Тернопільської обласної ради Василь Деревляний, Володимир Гач та свободівці Богдан Бутковський і Тарас Дячун, які були одними з тих, хто звільнив від окупантів Київщину, а також — начальник патронатного відділу Тернопільської обласної ради Тарас Паляниця, – зазначив Михайло Головко.  
 
Михайло Головко побажав захисникам якнайшвидше повернутися до рідних з Перемогою.

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