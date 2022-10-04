Голову Тернопільської облради нагородили грамотою «За заслуги в розвитку освіти, науки та економіки» (відео)

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко отримав відзнаку «За заслуги в розвитку освіти, науки та економіки» з рук Президента Академії соціального управління, д.е.н., професора Богдана Андрушківа.

– З 1997 року Академія соціального управління успішно функціонує на території Тернопільської області. В активі академії – багато наукових публікацій, книг, сприяємо у розвитку видавничої діяльності. Для того, щоб активізувати творчу інтелігенцію, академія заснувала кілька нагород. Серед них – орден князя Костянтина Острозького. Ця людина вписала своє слово в історію розвитку України та нашого краю. Ми вирішили відзначити голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Бажаю йому добра, перемоги, миру, благополуччя, успіхів в оборонній справі, – зазначив очільник громадського об’єднання соціального управління, професор ТНТУ Богдан Андрушків.

Михайло Головко подякував за нагороду. Він наголосив, що це стало для нього приємною несподіванкою.

– Несподівано, однак надзвичайно приємно і важливо. Наближаємо Перемогу – на всіх напрямках, відчуваючи відповідальність за особистий внесок у розвиток Держави. Дякую Богдану Миколайовичу за нагороду, дякую за довіру! Успіхів нам – на всіх фронтах! Слава Україні! – підкреслив Богдан Андрушків.