У Кременецькому ботанічному саду з’явилася символічна скульптура – ворон

Галерея просто неба «Відкритий портал», що є родзинкою Кременецького ботанічного саду, поповнилась новим творінням художника, різьбяра Василя Петровського.

Символічним є те що скульптура розміщена на пні зрізаного дерева як символ того, що, втративши щось, ми одночасно щось здобуваємо, – повідомляють у Кременецькому ботанічному саду.

ВОРОН, ворона — мають схожу символіку. У Європі ворони-стерв’ятники здавна пов’язані з війною, смертю, запустінням. Одночасно їх вважають символами хаосу і тьми, що передують світлу творіння. Адже найтемніша пора ночі – перед світанком. На контрасті ворон також є символом мудрості і довголіття.

Звідси і назва «На контрасті».

Задумом автора було бажання показати, що ми більше цінуємо те, що втратили: мир, спокій, звичний ритм життя. Зіткнувшись із викликами долі, починаємо гостріше відчувати прості радощі: ранкову каву, теплий дощ, шурхіт опалого листя під ногами, запах свіжовипеченого хліба, сімейну вечерю. Те, що раніше здавалося рутиною, зараз викликає задоволення і тиху радість.