У Кременецькому ботанічному саду з’явилася символічна скульптура – ворон
Галерея просто неба «Відкритий портал», що є родзинкою Кременецького ботанічного саду, поповнилась новим творінням художника, різьбяра Василя Петровського.
Символічним є те що скульптура розміщена на пні зрізаного дерева як символ того, що, втративши щось, ми одночасно щось здобуваємо, – повідомляють у Кременецькому ботанічному саду.
ВОРОН, ворона — мають схожу символіку. У Європі ворони-стерв’ятники здавна пов’язані з війною, смертю, запустінням. Одночасно їх вважають символами хаосу і тьми, що передують світлу творіння. Адже найтемніша пора ночі – перед світанком. На контрасті ворон також є символом мудрості і довголіття.
Звідси і назва «На контрасті».
Задумом автора було бажання показати, що ми більше цінуємо те, що втратили: мир, спокій, звичний ритм життя. Зіткнувшись із викликами долі, починаємо гостріше відчувати прості радощі: ранкову каву, теплий дощ, шурхіт опалого листя під ногами, запах свіжовипеченого хліба, сімейну вечерю. Те, що раніше здавалося рутиною, зараз викликає задоволення і тиху радість.
Ботанічний сад запрошує до огляду цікавинок ботанічного саду. Осіння пора спонукає до усвідомлення того, що час – швидкоплинний і є багато причин для того, щоб радіти кожній миті, яку дарує життя.