10:34 | 13.10.2022
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Господарство «ГАДЗ» розпочало продаж саджанців плодових дерев

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Фермерське господарство «ГАДЗ» розпочало реалізацію високоякісних саджанців плодових дерев яблуні та смородини.
 
В наявності понад 16 сортів яблуні. Серед них – РедДжонаПринц,  Ред Кап, Гала Шніко, Беліда, Гала Шніко Ред, Смеральда, Чемпіон,  Хоней Крісп, Лігол, Голден, Фуджі, Моді, Супер Чіф,  Кінг Роат, Джеромін, Ред Топаз, Чемпіон 2-х річка. Вартість від 50 грн.
 
Смородина:  Тісель, Коферт, Ювілейна Копання, Тіхол, Орес, Тібен,  Вернісаж, Конан. Вартість від 30 грн.
 
За детальною інформацією звертайтесь:
Фірмовий магазин +380683230222
Оптовий продаж  +380673525884
Або пишіть на пошту: fg.gadz.sales@gmail.com.
Реалізація саджанців проводиться на місці (с. Трибухівці, вул. Горішня 79), а також службами доставки по всій території України.

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