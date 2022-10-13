Завдяки невтомній праці енергетиків та вашому розсудливому використанню електроенергії, в Тернопільській області відновлено роботу основних джерел живлення. Відповідно, ВАТ «Тернопільобленерго» повертається до нормальної схеми роботи розподільної електричної мережі Тернопільської області.

ℹ️Зважаючи на це, надалі не будуть застосовуватися графіки погодинного вимкнення споживачів електричної енергії. У разі настання будь-яких змін у роботі розподільної мережі Тернопільської області, що буде вимагати застосування графіків погодинного вимкнення електроенергії споживачів області, ВАТ «Тернопільобленерго» буде про це оперативно інформувати.

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