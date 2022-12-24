Графік відключень світла з 26 грудня у Тернопільській області

СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ!

ВАТ «Тернопільобленерго» оприлюднило Стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії на наступний тиждень: з 26 грудня по 1 січня.

Даний графік, як і раніше, передбачає черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів.