18:48 | 24.12.2022
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Графік відключень світла з 26 грудня у Тернопільській області

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СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ!

ВАТ «Тернопільобленерго» оприлюднило Стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії на наступний тиждень: з 26 грудня по 1 січня.

Даний графік, як і раніше, передбачає черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів.

 

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