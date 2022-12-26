Виграв конкуренцію в сина Шевченка: Челсі підписав 15-річного українця з Тернопільщини

Український футболіст Іван Струк пройшов перегляд в академії лондонського Челсі. 15-річний півзахисник уклав з «аристократами» перший професійний контракт.

Струк уклав з Челсі контракт на два роки. На церемонії підписання угоди була присутня родина молодого гравця в повному складі.

Як повідомляє Facebook-сторінка Чортківської міської ради, Струк найкраще себе показав серед дев’яти футболістів, яких переглядав Челсі. Івану вдалося виграти конкуренцію в сина легенди українського футболу Андрія Шевченка.

Можна зробити припущення, що перегляд в академію Челсі провалив 16-річний Крістіан Шевченко – другий з чотирьох синів володаря «Золотого м’яча-2004».

Чортків’янин Іван Струк, який проживає в Англії, походить з футбольної родини. Батько Ігор та дідусь хлопчика Іван в різний час грали в складі чортківського Кристала та Ниви Тернопіль.

УА-Футбол