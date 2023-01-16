Графік вимкнень електроенергії з 16 по 22 січня на Тернопільщині

Обленерго оновило стабiлiзацiйний графiк погодинних вимкнень електроенергiї. Найближчий тиждень свiтло подаватимуть 6 через 3 години або 3 через 6 годин.

Як повiдомляє “Тернопiльобленерго”, графiк дiятиме, якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемi країни. В iншому випадку запроваджуватимуть аварiйнi вiдключення, попередити про якi заздалегiдь – неможливо.

Також, у разi вiдсутностi потреби, вимкнення електропостачання у зазначенi години можуть не застосовуватись.