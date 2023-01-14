Складні погодні умови на Тернопільщині призвели до додаткових аварій в електромережах

⚡❄️У зв’язку із складними погодніми умовами, в частині нашої області, відбулось обледеніння на лініях електропередач наругою 0,4-10 кВ. Відповідно, є пошкодження цих ліній (обриви проводів), внаслідок чого тимчасово без електроенергії залишився ряд населених пунктів Тернопільщини.

💡Станом на 14 годину 14 січня без електропостачання залишалося ще 82 населених пункти Тернопільської області. Аварійно-відновлювальні бригади працюють над відновленням пошкоджених електричних мереж, щоб донести світло до домівок споживачів. Проте, в деяких населених пунктах ситуація з енергопостачанням залишається складною.

🇺🇦Енергетики просять споживачів із терпінням та розумінням віднестись до даної ситуації!

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