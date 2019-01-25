Шляховики області пильнують дороги краю цілодобово

Станом на ранок, 25 січня, проїзд дорогами державного значення Тернопільщини забезпеченмий у повному обсязі. Температура повітря – 6-9 градусів нижче нуля. Дорожнє покриття мокре.

Аби забезпечити безпечний та безперебійний проїзд автошляхами державного значення, у ніч з 24 на 25 січня залучено техніку підрядних організацій.

На замовлення обласної дорожньої служби для розчищення та посипки доріг протиожеледною сумішшю виїхало 83 спецмашини з яких – 58 піскорозкидачі. Особливу увагу шляховики приділили місцям підвищеної небезпеки (спуски, підйоми, круті повороти).

Вкотре нагадуємо, що на території Тернопільщини є місця відстою для автотранспорту. Також, додатково обладнано ще 12 спецмайданчиків при в᾽їздах на територію області.

В разі, якщо вам потрібна інформація про стан проїзду автошляхами Тернопільщини чи допомога у дорозі, у Службі автомобільних доріг цілодобово працює диспетчер. Звʼязатись з яким можна за номером телефону: (0352) 52-65-32.

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