Гроші за “вподобайки”. Поліцейські вкотре застерігають краян від афер

Онлайн-шахраї продовжують видурювання гроші, пропонуючи заробіток в інтернеті за перегляд відео та “вподобайки”. Їхньою жертвою стала жителька обласного центру, втративши майже 10 тисяч гривень.

Схема таких шахрайств не нова – аферисти пропонують передивлятися короткі відео, наприклад, у TikTok, ставити “вподобайки” або ж писати відгуки в Google-картах за гроші. Оголошення та повідомлення про таку роботу поширюють у месенджерах.

Тернополянці, котра після такого «працевлаштування» втратила власні кошти, зловмисники обіцяли виплачувати від 100 до 500 гривень в день. Далі запропонували приєднатися до так званої «робочої групи» з можливістю значно збільшити заробіток. У такий спосіб зловмисники отримали доступ до рахунків жертв та привласнили її заощадження.

Щоб не стати жертвою шахраїв поліцейські рекомендують дотримуватися таких порад: надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням; не здійснюйте перекази коштів на невідомі рахунки; не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо); ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах; не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс; якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку.