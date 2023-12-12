IT-інфраструктуру “Київстар” частково зруйновано

Внаслідок потужної хакерської атаки частково зруйновано IT-інфраструктуру “Київстар”.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини гендиректор “Київстар” Олександр Комаров.

За його словами, саме цим пояснюється невизначеність термінів відновлення роботи мобільного оператора.

“Дуже потужна хакерська атака на інтелектуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована IT-інфраструктура. Тому наразі ми опрацьовуємо питання про те, скільки часу займе відновлення. І жодних стейтментів ми ще не робили”, – пояснив він.

За його словами, мета цієї атаки полягала саме в максимально можливому руйнуванні IT-інфраструктури оператора.