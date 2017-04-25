Харківські тітушки АХ “Мрія” жорстоко побили ветерана АТО на Тернопільщині

Ветерани АТО вимагають від Тернопільської обласної поліції покарання харківських рейдерів-сепаратистів, які жорстоко побили добровольця та відомого спортсмена Олександра Починка.

В неділю ввечорі під стінами Тернопільської ОДА відбувся мітинг, з приводу даного інциденту. У суботи в Тернополі група молодиків спортивної зовнішності, в приміщенні готелю “Глобус” із особливою жорстокістю побила ветерана війни на Незалежність та відомого спортсмена – учасника чемпіонату світу із біатлону, Олександра Починка.

Того вечора Олександр зустрічався з бойовим побратимом в ресторані при готельному комплексі. Спочатку відвертими сепаратиськими вигуками та тостами ‘за русскій мір” харківські сепаратисти,які знаходились у тому ж залі, навмисно провокували конфлікт із ветеранами АТО, а дочекавшись поки товариш Олександра вийде до вбиральні і той залишиться на одинці – підступно накинулися на добровольця. Зі слів Олександра ‘тітушня’ стрибала на нього просто зі столу, поки він, скривавлений, лежав на підлозі:

“На мене стрибали зі столу. Навіть не можу сказати скільки разів ці виродки повторили такий спосіб побиття.» – каже ветеран АТО

Із різаною раною обличчя, струсом мозку та травмою хребта Олександра Починка доправили до лікарні.

на фото Ветеран АТО, спортсмен-біатлоніст О.Починок

Військовий снайпер, а в минулому відомий спортсмен, учасник чемпіонату світу із біатлону, добровольцем пішов служити на фронт. З передової додому повернувся неушкодженим, але не очікував, що рідному Тернополі його покалічать, харківські «тітушки».

Як пізніше з’ясували журналісти та громадські активісти, “тітушки” з Харкова приїхали на замовлення Агрохолдингу «Мрія». Продовж цілого місяця найманці з колишнього терористичного угрупування «Оплот», знаходились на території Тернопільської області. В готелі «Глобус», де власне і трапилось побиття добровольця, близько 40-ка харківських рейдерів-сепаратистів облаштували собі базу, звідки виїжджали на завдання у села Тернопільської області.

Навіть не криючись, ‘тітушки’ із арсеналом зброї в багажниках, роз’їжджали по селах та чинили свавілля прямо на очах у Тернопільської обласної поліції…В інтересах агрохолдингу “Мрія’ бувші сепаратисти, а тепер рейдери захоплювали дрібні та середні агропідприємства Тернопільщини та змушували селян оформлювати землю на “Мрію”.

На фото харківські рейдери – ‘оплотівці’ під час одного із силових захоплень підприємств на Тернопільщині

Тож ,враховуючи особливу зухвалість заїжджих рейдерів та показову бездіяльність місцевої поліції , виконати роботу із забезпечення правопорядку на Тернопільщині вирішили Ветерани Війни за Незалежність.

Одразу після свого побиття Олександр Починок звернувся до бойових побратимів з проханням разом навести лад в області і знешкодити харківських рейдерів – «оплотівців», що тероризували тернополян.

На заклик бойового побратима більше двохсот чоловіків, які воювали на східному фронті, зібралися, аби вигнати з області сепаратистських найманців.

На фото ветерани АТО та громадські активісти Тернополя пікетують ОДА в підтримку побратима О.Починка та селян.

В Неділю ввечорі розпочалася народна мобілізація ветеранів АТО і вже за кілька годин на дороги області для перехоплення найманців агрохолдингу «Мрія» вийшли сотні добровольців. Налякані народним гнівом харківські рейдери-оплотівці залишили межі Тернополя. На двох чорних позашляховиках і мікроавтобусах найманці намагались сховатись у лісо смузі, проте біля села Плугів Зборівського району тітушок перехопили місцеві ветерани АТО. Після попереджувального пострілу «оплотівці» із харківської псевдо-охоронної фірми склали зброю та здалися. За фактом побиття ветерана АТО, Олександра Починка розпочато кримінальне провадження. Проте селяни та військові побратими стверджують , що поліція покриває харківських ‘тітушок’. То ж схоже, згуртовані селяни та ветерани АТО Тернопільщини, будуть вимушені і надалі давати відсіч харківськім бандитам власноруч.