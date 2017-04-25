У Тернополі спорудять адмінспоруду Військової служби правопорядку

19 квітня 2017 року в Тернополі відбулися урочистості з нагоди 15-ї річниці з Дня створення Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. На території 44-ї артилерійської бригади заклали символічну капсулу під будівництво нового адмінкорпусу зонального відділу ВСП. Чин освячення першого каменя звершив архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Нестор.

Його Високопреосвященству співслужили Збаразький благочинний прот. Іван Лесик, прот. Віталій Лілякевич, духовенство Тернопільських єпархій Української Православної Автокефальної та Української Греко-Католицької Церков.

Завершити спорудження нової будівлі заплановано до 23 травня 2018 року – 15-ї річниці Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку.

На заході також були присутні керівники області й міста: голова обласної державної адміністрації Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, міський голова Тернополя Сергій Надал, а також т.в.о. начальника Тернопільського гарнізону полковник Олександр Скумбрій, командири військових частин (установ) та численні запрошені гості.

Очільники області та міста поставили свої підписи під символічним зверненням до прийдешніх поколінь, яке було поміщено в “гільзу часу”.

Начальник Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку полковник Іван Бугай подякував усім присутнім за надану підтримку та допомогу. Він також висловив сподівання, що з Божою ласкою, за підтримки місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та патріотично налаштованих меценатів задумане вдасться втілити в життя.