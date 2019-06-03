Новини Тернополя 

У Зарваниці випускникам урочисто вручили дипломи (Фото)

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У суботу, 1 червня, у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулося урочисте вручення дипломів випускникам Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого.

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Традиційно святкування розпочалося Подячною Божественною Літургією у соборі Зарваницької Матері Божої, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк). Йому співслужили адміністратор Собору о. м. Дмитро Квич, о. ректор Іван Римар та викладачі Тернопільської семінарії. Участь у Богослужінні взяли студенти 7 курсу, які в цей особливий день складали щиру подяку Зарваницькій Богородиці за Її опіку та заступництво, а також  їх рідні та друзі.

Під час проповіді митрополит Василій побажав семінаристам  знайти дорогу, яка приведе їх до Бога та великого дару Священства, а також бути добрими, ревними та святими священиками. Після Богослужіння відбулося вручення дипломів та привітання випускників.

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zarvanytsya.org

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