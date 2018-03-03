Як на Тернопільщині співпрацюють влада і церква

Першого березня в обласній державній адміністрації відбулося засідання Ради церков. На засіданні обговорили найважливіші питання із релігійного життя, підбили підсумки року. На заході присутні: голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, заступник Тернопільського міського голови Леонід Бицюра. заступник Голови Громадської ради при Тернопільській ТОДА Ірина Чорна, представники ЗСУ, громадськості, ЗМІ.

Розпочалося засідання із вступного слова очільника краю, який звернувся до представників усіх конфесій та релігійних організацій, присутніх на заході, зі словами вдячності за співпрацю. «Завдяки спільній роботі маємо спокій і порозуміння між церквами», – наголосив він.

Водночас, Степан Барна зазначив, що на засіданні Ради церков йтиметься про релігійну ситуацію, стан державно-церковних відносин в області за 2017 рік; вимоги законодавства України щодо реєстрації статутів релігійних організацій та набуття ними статусу юридичних осіб; про розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в області та її фінансова підтримка, а також обговорять відзначення у 2018 році в області 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Віктор Овчарук висловив подяку духовенству краю за духовну підтримку вірян, за соціальну допомогу. «Дуже добре, що на Тернопіллі громади, влада і церква співпрацюють разом, – наголосив Віктор Овчарук, – у досягненні миру і злагоди у суспільстві, духовного оздоровлення і розвитку громад, досягненні єдності у розбудові демократичного суспільства, допомозі потребуючим».

Керівники області особливо подякували за молитви за схід України та капеланське служіння, яке здійснюють там представники релігійних громад. Також під час засідання обласної Ради Церков начальник головного управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації Ігор Кульчицький доповів про релігійну ситуацію, стан державно-церковних відносин в області та про відзначення в краї 1030-річчя хрещення Київської Русі – України.

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