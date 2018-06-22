Політичний бандитизм, – хто спалив автомобіль у Тернополі?

Ми вже повідомляли, що сьогодні вночі горів автомобіль. Як з’ясувалося, невідомі спалили автомобіль керівнику штабу Радикальної партії Олег Ляшко в місті Тернопіль Роману Мацюку. Про це у мережі Фейсбук пише нардеп Ігор Мусійчук.

Трапилося це після прямого конфлікту Тернопільської # залізної_команди РПЛ з Тернопільським міським головою Сергій Надал та його командою, коли наші партійці стали на бік мешканців сіл Біла та Глибочок, які вирішили об’єднатися в окрему територіальну громаду і ні за яких обставин не приєднуватися до міста Тернопіль.