Новини Тернополя 

Політичний бандитизм, – хто спалив автомобіль у Тернополі?

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Ми вже повідомляли, що сьогодні вночі горів автомобіль. Як з’ясувалося,   невідомі  спалили автомобіль керівнику штабу Радикальної партії Олег Ляшко в місті Тернопіль Роману Мацюку. Про це у мережі Фейсбук пише нардеп Ігор Мусійчук.

  • Трапилося це після прямого конфлікту Тернопільської #залізної_команди РПЛ з Тернопільським міським головою Сергій Надал та його командою, коли наші партійці стали на бік мешканців сіл Біла та Глибочок, які вирішили об’єднатися в окрему територіальну громаду і ні за яких обставин не приєднуватися до міста Тернопіль.  Зараз є спроби приховати сліди злочину і видати підпал за самозагорання.  Вимагаю негайного і найголовніше об’єктивного розслідування цього злочину! Беру розслідування цієї  кримінальної справи під особистий контроль! – пише нардеп.

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